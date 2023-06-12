Градозащитники Петербурга начали собирать подписи против Эйфмана

В Санкт-Петербурге местные градозащитники продолжают требовать лишить балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина города. В День России, 12 июня, в северной столице РФ даже начали собирать подписи, чтобы провернуть такое «свержение».

Активисты обвиняют Эйфмана в том, что он разрушил городские памятники. Об этом написали в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».

Пока официально информация о каких-либо нарушениях со стороны Бориса Эйфмана никак не была подтверждена. Также многие горожане встали на сторону своего земляка и выступают уже против градозащитников. Ситуация активно обсуждается в социальных сетях.

Напомним, что на Эйфмана пытаются «повесить» разрушение зданий на Петроградской стороне.

Ранее сообщалось, что активисты Санкт-Петербурга требуют лишить балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина города.