Градозащитники Петербурга начали собирать подписи против Эйфмана

Градозащитники Петербурга начали собирать подписи против Эйфмана
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Санкт-Петербурге местные градозащитники продолжают требовать лишить балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина города. В День России, 12 июня, в северной столице РФ даже начали собирать подписи, чтобы провернуть такое «свержение».

Активисты обвиняют Эйфмана в том, что он разрушил городские памятники. Об этом написали в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».

Пока официально информация о каких-либо нарушениях со стороны Бориса Эйфмана никак не была подтверждена. Также многие горожане встали на сторону своего земляка и выступают уже против градозащитников. Ситуация активно обсуждается в социальных сетях.

Напомним, что на Эйфмана пытаются «повесить» разрушение зданий на Петроградской стороне.

Ранее сообщалось, что активисты Санкт-Петербурга требуют лишить балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина города.

борис эйфман градозащитники петербург


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Градозащитники Петербурга начали собирать подписи против Эйфмана
Петербуржцы ждут второго зажжения факелов Ростральных колонн
Для россиян могут ввести карту для бесплатных путешествий
Владимир Путин подчеркнул единство народа в своем обращении к гражданам
Российского туриста зарезали прямо во время прогулки по центру Стамбула
В Мурино упал спрос на новостройки
В Петербурге наладили движение трамваев после аварии
Традиционный Фестиваль цветов в Петербурге приурочили к Году педагога