В Петербурге на форуме презентуют нейросеть «Жириновский»

В Петербурге на форуме презентуют нейросеть «Жириновский»
Фото: Baltphoto

Представители ЛДПР подготовили необычную разработку, которая будет презентована уже в четверг, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Участникам события представят нейросеть «Жириновский».

По словам организаторов, в настоящее время работы по созданию искусственного интеллекта идут полным ходом. В систему уже подгрузили массивы данных.

Также алгоритм настроили на исправную работу. Сейчас ИИ «Жириновский» проходит обучение и тестирование, но с ним уже вполне возможно вести настоящие диалоги, пишут РИА Новости.

Сообщается, что цель такой странной разработки исключительно просветительская. Искусственный интеллект сделают доступным уже 15 июня как минимум для участников и экспертов ПМЭФ-2023.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга могут подписать на ПМЭФ соглашения на общую сумму больше 500 миллиардов рублей.

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