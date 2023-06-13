Путин: сейчас нет необходимости в мобилизации

Путин: сейчас нет необходимости в мобилизации
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник, 13 июня, проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с военными корреспондентами. На ней уже подняли вопросы ведения СВО и мобилизации граждан.

По словам главы государства, на сегодняшний день нет необходимости в мобилизации. При этом Владимир Путин отметил, что на обстановку будут влиять поставленные перед РФ цели.

Вопрос по мобилизации будет решаться параллельно с изменениями, которые происходят в мире.

«Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, еще миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости», — приводят слова президента Владимира Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект, по которому бойцов спецоперации могут освободить от уголовной ответственности.

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