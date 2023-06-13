Владимир Путин прокомментировал отправку срочников в зону СВО

Владимир Путин прокомментировал отправку срочников в зону СВО
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

На встрече с военными корреспондентами во вторник, 13 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин поднял вопрос об отправке срочников в зону проведения специальной военной операции (СВО). По словам главы государства, сейчас нет необходимости в таком решении.

Солдат-срочников отправлять в зоны СВО пока не будут. Спецоперация ведется по Новороссии и Донбассу, куда по срочному договору военной службы в настоящее время не направляют и даже не планируют начать.

Владимир Путин отметил, что, несмотря на то, что упомянутые территории сейчас являются частью Российской Федерации, там продолжается специальная военная операция, пишут РИА Новости.

Обстановку о происходящем главе РФ докладывает Министерство обороны. Ведомство тоже придерживается позиции, что направлять срочников на Донбасс не стоит.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин опроверг необходимости мобилизации в ближайшее время.

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