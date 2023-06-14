В Тихвине двое подростков попали в больницу после небезопасной езды на скутере

Полицейские Тихвинского района Ленобласти начали проверку после ДТП с двумя пострадавшими. Жертвами небезопасной езды стали два подростка.

В Ленобласти в городе Тихвин у первого дома по проезду имени Моисеенко случилось ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 16-летний подросток на скутере Хонда Дио не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.

«В результате ДТП водитель скутера с различными травмами в состоянии легкой степени тяжести, и пассажир скутера с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Стражи порядка также отметили, что в настоящий момент проводится проверка. Все детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее также стало известно, что после ДТП в Крыму, где погибли трое взрослых, скончался подросток.