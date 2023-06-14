Ушедший из «Невского центра» H&M заменит крупнейший в СЗФО магазин Gloria Jeans

Ушедший из &#171;Невского центра&#187; H&#038;M заменит крупнейший в СЗФО магазин Gloria Jeans
Baltphoto

В Петербурге откроется крупнейший в Северо-Западном федеральном округе магазин Gloria Jeans. Он заменит в торговом центре «Невский центр» ушедший из России H&M.

Флагманский магазин бренда Gloria Jeans откроется в «Невском центре». Как сообщили в пресс-службе торгового центра, новый арендатор займет более 2,2 тысячи квадратных метров — магазин станет крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе.

Здесь будет продаваться повседневная и спортивная одежда для женщин, мужчин и детей. Кроме того, бренд представляет широкую линейку аксессуаров и бижутерии. Gloria Jeans заменит ушедший ранее из России шведский бренд H&M.

Однако не у всех торговых центров складываются хорошие взаимоотношения с арендаторами. Так, торговый центр «Лето» через суд добился от Decathlon компенсации за простой. Сумма ущерба составила 140 млн рубелей.

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