Ушедший из «Невского центра» H&M заменит крупнейший в СЗФО магазин Gloria Jeans

В Петербурге откроется крупнейший в Северо-Западном федеральном округе магазин Gloria Jeans. Он заменит в торговом центре «Невский центр» ушедший из России H&M.

Флагманский магазин бренда Gloria Jeans откроется в «Невском центре». Как сообщили в пресс-службе торгового центра, новый арендатор займет более 2,2 тысячи квадратных метров — магазин станет крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе.

Здесь будет продаваться повседневная и спортивная одежда для женщин, мужчин и детей. Кроме того, бренд представляет широкую линейку аксессуаров и бижутерии. Gloria Jeans заменит ушедший ранее из России шведский бренд H&M.

Однако не у всех торговых центров складываются хорошие взаимоотношения с арендаторами. Так, торговый центр «Лето» через суд добился от Decathlon компенсации за простой. Сумма ущерба составила 140 млн рубелей.