Исторический дом на набережной Кутузова признали объектом культурного наследия

В Петербурге в реестре объектов культурного наследия регионального значения пополнение. На этот раз памятником признан особняк Елены Александровской на набережной Кутузова.

Историческое здание на набережной Кутузова, 28 включили в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает «Табло СМИ» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Этот особняк появился в конце XVIII века и принадлежал Елене Александровской. Позже по проекту архитектора Николая Набокова здесь изменили фасад и пристроили дворовые корпуса.

В 1908 году особняк приобрело нефтепромышленное и торговое общество «Мазут», после чего перепланировку получили и интерьеры здания. В конце XIX века здесь жил на тот момент только будущий Военный министр и командующий сухопутными войсками в Русско-японскую войну Алексей Куропаткин.