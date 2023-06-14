В Петербурге создадут археологический музей по поручению Путина

В Петербурге создадут археологический музей по поручению Путина
Baltphoto

Петербург в очередной раз подтвердит звание культурной столицы России, так как здесь создадут новое культурное пространство. Так, по поручению президента в городе на Неве появится археологический музей.

В Петербурге по поручению президента России Владимира Путина создадут археологический музей, сообщили в среду, 14 июня, в пресс-службе городской администрации. Отметим, что в настоящее время в городе на Неве, несмотря на статус самого «музейного» города станы, нет учреждения, где производилось бы музейное хранение, собирание и реставрация историко-археологических экспонатов.

Работы будет проводить при поддержке Попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга, который был создан в 2021 году. Совет уже помогал городу при организации празднования 300-летия со дня провозглашения Российской Империи, 350-летия Петра Великого и 320-летия Санкт-Петербурга.

кульутра музей новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге создадут археологический музей по поручению Путина
На месте теплиц Таврического сада создадут выставочный комплекс
Исторический дом на набережной Кутузова признали объектом культурного наследия
На бизнес-завтраке 8 июня обсудили тему “Куда движется рынок недвижимости”
Обещанного десять лет ждут: в Петербурге планируют открыть 20 новых станций ...
Таможенники предупредили автомобилистов об очередях на российско-эстонской ...
Из Пулково с октября начнут летать самолеты в Абу Даби
Катамараны, грузовые беспилотники и депо «Славянки»: о чем ...