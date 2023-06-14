В Петербурге создадут археологический музей по поручению Путина

Петербург в очередной раз подтвердит звание культурной столицы России, так как здесь создадут новое культурное пространство. Так, по поручению президента в городе на Неве появится археологический музей.

В Петербурге по поручению президента России Владимира Путина создадут археологический музей, сообщили в среду, 14 июня, в пресс-службе городской администрации. Отметим, что в настоящее время в городе на Неве, несмотря на статус самого «музейного» города станы, нет учреждения, где производилось бы музейное хранение, собирание и реставрация историко-археологических экспонатов.

Работы будет проводить при поддержке Попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга, который был создан в 2021 году. Совет уже помогал городу при организации празднования 300-летия со дня провозглашения Российской Империи, 350-летия Петра Великого и 320-летия Санкт-Петербурга.