Петербург и Камчатка начнут развивать сотрудничество в судостроении

В рамках ПМЭФ был заключен ряд договоренностей между Петербургом и другими регионами страны. Так, с Камчатским краем город на Неве договорился строить совместно новые корабли.

Петербург и Камчатский край подписали Дорожную карту на 2023-2025 годы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», два региона нацелились совместно работать в сфере импортозамещения.

Основное поле работ — судостроение. Уже сейчас сотрудники завода «Северная верфь» строят четыре корабля для работы на Дальнем Востоке. Работа идет по поручению президента Владимира Путина. Кроме того, Петербург и Камчатка нацелены на обмен продукцией. Отмечается, что такой товарооборот положительно скажется на экономике всей страны. Кроме того, будут развиваться и проекты в сфере образования и культуры.