Набиуллина выступила за передачу госсобственности частникам

Набиуллина выступила за передачу госсобственности частникам
Фото: Baltphoto

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, страна готова выдать активы для приватизации «без ущерба стратегическим интересам».

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России можно продолжить процесс приватизации. По словам руководителя регулятора, процесс передачи государственной собственности в частную пройдет «без ущерба стратегическим интересам».

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — передает слова Эльвира Набиуллиной агентство РИА Новости.

ПМЭФ-2023 проходит в городе на Неве с 14 по 17 июня. Ожидается, что за это время будут подписаны соглашения на 500 млрд рублей. Обсуждение затронет проекты по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения и прочие области.

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