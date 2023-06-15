В Петербурге вложат 7 млрд рублей в завод по производству оборудования для резки металла

Городская администрация подписала соглашение с обществом «Балтийская промышленная компания» о реализации проекта по строительству производства металлорежущего оборудования.

В Петербурге намерены открыть завод по производству оборудования для резки металла в рамках программы по импортозамещению. Инвестиции в проект составят около 7 миллиардов рублей. Договор был подписан между администрацией Петербурга и акционерным обществом «Балтийская промышленная компания» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает агентство ТАСС.

Ожидается, что созданное производство позволит создать в городе 396 рабочих мест в течение семи лет. На заводе будут изготавливать оборудование, которое заменит зарубежные аналоги ушедших фирм.

Ранее стало известно, что строительство «ИТМО Хайпарк» может подорожать до 50 млрд рублей.