В Петербурге вложат 7 млрд рублей в завод по производству оборудования для резки металла

В Петербурге вложат 7 млрд рублей в завод по производству оборудования для резки металла
Фото: Baltphoto

Городская администрация подписала соглашение с обществом «Балтийская промышленная компания» о реализации проекта по строительству производства металлорежущего оборудования.

В Петербурге намерены открыть завод по производству оборудования для резки металла в рамках программы по импортозамещению. Инвестиции в проект составят около 7 миллиардов рублей. Договор был подписан между администрацией Петербурга и акционерным обществом «Балтийская промышленная компания» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает агентство ТАСС.

Ожидается, что созданное производство позволит создать в городе 396 рабочих мест в течение семи лет. На заводе будут изготавливать оборудование, которое заменит зарубежные аналоги ушедших фирм.

Ранее стало известно, что строительство «ИТМО Хайпарк» может подорожать до 50 млрд рублей.

завод новости СПб промышленность


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вложат 7 млрд рублей в завод по производству оборудования для ...
Предприниматель Титов заявил, что бизнес в очередной раз спасет Россию
В Кронштадте построят центр для военно-патриотического воспитания молодежи
Любители ЗОЖ в Петербурге через суд получили от закрывшегося фитнес-центра ...
Набиуллина выступила за передачу госсобственности частникам
ПМЭФ увеличил время ожидания автобусов на Пулковском шоссе
Дом на улице Ленина стал «королем» засоров в Петербурге
«ИТМО Хайпарк» может подрасти в цене: стройматериалы «нагонят» ...