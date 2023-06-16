Названа примерная дата внедрения новых самолетов для рейсов по России

В России введут в эксплуатацию новые самолеты МС-21 и Ту-214. Необходимость внедрения современного воздушного транспорта для дальних перевозок в восточную часть страны отметил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Указанная авиакомпания получит самолеты еще не скоро. Их поставка пока предварительно запланирована на конец 2024 года.

Как сообщает Табло, пока еще нет официального соглашения, поэтому сложно говорить о конкретных сроках. Тему обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. Представитель «Аэрофлота» предполагает, что сейчас уже решаются последние вопросы по проработке договора.

Также планируют ввести в работу широкофюзеляжные самолеты Ил-96. Они улучшат обслуживание пассажиров на рейсах важных социальных направлений. К таким Александровский отнес Дальний Восток.