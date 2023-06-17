Народный артист Миронов рассказал об особенностях постановок Театра Наций в Петербурге

Театр Наций (ТН) прибыл в Санкт-Петербург с шестью постановками ведущих российских и зарубежных режиссеров. Спектакли исполнят на двух главных сценах культурной столицы – Большой драматический театр и Александринский. О некоторых подробностях постановок журналистам рассказал худрук ТН и народный артист РФ Евгений Миронов.

Миронов пояснил, что каждый режиссер обладает своим видением произведения, что только добавляет оригинальности постановкам. На репетицию «Кто боится Вирджинии Вульф» Даниила Чащина был приглашен психотерапевт, который поставил диагнозы героям пьесы, а затем и самим артистам, признался худрук. А «Абсолютный фанат Чехова» французский режиссер Стефан Брауншвейг избрал классический подход к постановке «Дяди Вани». «Ему была важна каждая пауза. Вот то, что написал Чехов, то и должно было исполняться [на сцене], как в армии», – описывает свой опыт артист. «Здесь учтены все ремарки Антона Павловича, до чиха», – дополняет Миронов. Репетиции дорогостоящего «Мастера и Маргариты» канадца Роберта Лепажа прошли через все круги ковида. Актеры сначала работали в Канаде, затем из-за эпидемии перешли в ZOOM. И только потом Роберт со своими коллегами решает лететь в Москву. «И в это время Собянин объявляет локдаун, но они [канадцы] уже в самолете», – вспоминает народный артист.

Гастроли продлятся с 17 июня по 2 июля. В программе ТН: спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» режиссера Д. Чащина, спектакль «Дядя Ваня» С. Брауншвейга, спектакль «Саша, привет!» М. Гацалова, спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок» М. Брусникиной, спектакль «Мастер и Маргарита» Р. Лепажа, кукольная постановка «Ходжа Насреддин» А. Викторовой.

Это первые гастроли ТН в Санкт-Петербурге такого масштаба за последние 9 лет. Предыдущие состоялись в 2014 году.