Всех заложников в Астане удалось освободить

В Астане удалось без жерт освободить всех людей, которых держали в заложниках в местном банке. Злоумышленника, который угрожал гражданам оружием, задержала полиция.

Штурм банка сотрудниками спецназа прошел успешно. По данным МВД, из банковского отделения в столице Казахстана всех вывели без потерь, пишет ТАСС.

Напомним, что в воскресенье, 18 июня, в Астане мужчина взял в заложники несколько человек. Он угрожал убить людей. Чтобы этого не случилось, требовалось перевести все средства банка на помощь детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.

Как сообщают СМИ Казахстана, задержанный мужчина состоял на учете в наркодиспансере. Его дальнейшая судьба пока неизвестна, сейчас по факту всего произошедшего ведется разбирательство.

Ранее сообщалось, что мужчина с оружием выдвинул требование для освобождения людей из банка в Астане.