В Ленинградском зоопарке заработал аудиогид

В Ленинградском зоопарке заработал аудиогид
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Для жителей и гостей Санкт-Петербурга Ленинградский зоопарк презентовал новую разработку. В учреждении с воскресенья, 18 июня, начали использовать специальный аудиогид.

Теперь прогулка по зоопарку будет проходить еще более увлекательно. Посетители центра смогу сканировать QR-коды с табличек на территории и слушать истории о питомцах. Всего их пока продумано 11. Фрагменты расположили таким образом, чтобы посетители могли передвигаться по удобному спланированному маршруту.

Программу разработали совместно с Библиотечно-культурным центром «НОТА». Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Пользоваться аудиогидом нужно будет через наушники. Все аудиофайлы уже доработаны и утверждены. Предполагается, что в дальнейшем программу будут развивать. Через время для прослушивания могут появиться новые истории про подопечных Ленинградского зоопарка.

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