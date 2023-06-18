Мужчину из Москвы в федеральном розыске нашли в Ленобласти

Во Всеволожского районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов вышли на мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Гражданина искали из-за мошенничества, совершенного на территории Московской области.

Установлено, что 39-летний еще осенью 2020 года обманул продавщицу при сделке с автомобилем. Он получил 155,9 тысячи рублей, а позднее ввел в заблуждение еще одного потерпевшего и присвоил от него 271,2 тысячи рублей.

По итогу по факту таких денежных махинаций началось разбирательство. Позднее злоумышленник скрылся, и его объявили в розыск. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Теперь мужчину уже задержали. В настоящее время решается вопрос о передаче его инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали жительницу Псковской области, которая задействована в мошенничестве с недвижимостью недееспособных горожан.