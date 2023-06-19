Очередь на парковку стала причиной поножовщины в Петербурге

Очередь на парковку стала причиной поножовщины в Петербурге
Фото: Baltphoto

В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине. Мужчина накинулся на другого автомобилиста в холодным оружием из-за очереди на парковку по улице Репищева.

Вопрос парковки в Петербурге встал особенно остро для двух автомобилистов на Репищева. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, вечером 18 июня в полицию обратился 26-летний автолюбитель, который рассказал, что получил ранение ножом от владельца «Лэнд Ровера». Заявителя в итоге госпитализировали в больницу, его состояние медики расценивают как удовлетворительное.

Задержать подозреваемого удалось через полчаса на той же улице. Мужчина пояснил, что причиной конфликта стала очередность на право припарковать машину.

В настоящий момент составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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