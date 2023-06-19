Петербург не вошел в пятерку регионов России по доходам населения

Петербург занял шестое место в рейтинге регионов России по доходам населения. В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва.

Специалисты РИА Рейтинг подготовили для информационного агентства статистику по уровню доходов населения в регионах страны. Так, Северная Венеция не пошла в пятерку регионов по этому показателю. Однако рейтинг все же достаточно высок — Петербург оказался на шестом месте. Здесь горожане в средне зарабатывают в 2,31 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В лидерах оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа — здесь доходы выше расходов в 3,24 раза. Далее расположился Ненецкий автономный округ с показателем в 2,97. Третью строчку рейтинга заняла Москва — доходы больше в 2,63 раза фиксированного набора необходимых для жизни вещей.