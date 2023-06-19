В Петербурге устроили рейд по поиску шашлычников: уже есть первые «штрафники»

В Петербурге устроили рейд по поиску шашлычников: уже есть первые &#171;штрафники&#187;
Фото: Unsplash

Из-за противопожарного режима в Петербурге запрещено разводить огонь в зеленых зонах. Однако желание приготовить шашлык вынуждает горожан нарушать запреты и правила — за это придется платить штрафы.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности начал проводить рейды по поиску шашлычников, которые разводят огонь для приготовления популярного блюда. Сдавать нарушителей спешат сами местные жители.

Так, как рассказали в пресс-службе ведомства, несколько жителей Фрунзенского района обратились в комитет из-за застолья нескольких посетителей парке Интернационалистов. В отношении нарушителей составили три административных протокола.

«Штраф за данное нарушение на граждан составляет в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей от трех до пяти тысяч рублей», — отметили инспекторы.

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