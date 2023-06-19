Сгоревшая трава и призрачный полив: петербуржцы не заметили результатов «мокрой» работы комитета по благоустройству

Из-за введенного противопожарного режима в Петербурге пытаются охлаждать дороги, прибивая пыль. Однако о газонах и зеленых насаждениях, сгорающих под несвойственным городу солнце, в комитете по благоустройству если и думают, то далеко не в первую очередь.

Поливать нельзя сжигать

В городской администрации отмечают, что городская зелень в Петербурге под контролем. В пресс-релизах сообщают: «Для орошения форсунки поливального оборудования направлены вверх, чтобы струи чистой воды поднимались как можно выше, орошая большую площадь дорог и захватывая ближайшие зелёные насаждения». Однако этого «захвата», вероятно, не хватает.

Так, в комментариях под записью комитета по благоустройству петербуржцы сетуют на «призрачный» полив. Горожане видят шампунь на трассах, однако зелень вокруг дорог стоит сухая и безжизненная. Петербуржцы называют адреса локальных «пустынь», с требованием объяснить, когда трава на их придомовых участках в последний раз видела воды.

Где зеленая трава?

Комментаторы требуют объяснений: «С 2020 года я прошу полить газоны от Парашютной улицы до хотя бы проспекта Королëва», «Кто конкретно отвечает за полив зелёных насаждений на Коломяжском проспекте, на проспекте Королëва, на аллее Котельникова?», «Советская улица, все газоны по красной линии домов. А напротив дома 15 вообще ничего не растёт», «У метро проспект Большевиков всё заброшено, посадили, благоустроили и забыли, посадки и газоны не поливают, а на картинке всё красиво». Однако Комитет просит обращаться к каким-то «коллегам», которые каким-то образом должны решить проблему пересохших газонов.

А для ПМЭФ ничего не жалко

Напомним, что перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) садовники активно засаживали пространство вдоль дорог в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах. Дело в том, что через южные районы города на форум приезжали высокопоставленные чины, поэтому администрации было важно показать гостеприимство. При этом жители других районов остались без красивой картинки, что также вызвало волну возмущений.