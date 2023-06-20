Губернатор Ярославской области похвастался своими достижениями на встрече в Петербурге

В Санкт-Петербурге на ПМЭФ-2023 выступил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он рассказал о своей работе и выдал строительство значимых объектов за собственное «достижение».

Как пишет Табло, сам он не имеет отношения к осуществленным проектам. Евраев похвастался тремя соглашениями, которые были заключены на форуме и относятся к открытию новых объектов промышленности.

Одна из компаний инвестирует возведение нового цеха по изготовлению блочно-комплектных электростанций средней мощности порядка 184 миллионов рублей. Завод должны построить до конца 2025 года, сообщил сам губернатор Ярославской области в своем телеграм-канале.

Также уточняется, что компания «Реал Сорб» к 2025 году станет производить алюмооксидные катализаторы, а также обеспечивать себя сырьем. Это стало «достижением», несмотря на то, что в прошлом году на этом же форуме было заключено соглашение о строительстве точно такого же объекта с теми же сроками.