В Петербурге эвакуируют МЕГА Дыбенко

В Санкт-Петербурге под вечер вторника, 20 июня, началась эвакуация торгово-развлекательного центра МЕГА Дыбенко. Причины происходящего еще не разглашались.

Видео с места событий поделились очевидцы случившегося в телеграм-канале «‎ДТП И ЧП СПб».

Посетителей ТРЦ просят «немедленно покинуть торговый центр», говорится во включенном в заведении сообщении. Эвакуироваться гостям МЕГА Дыбенко помогают сотрудники.

В настоящее время обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. Людей продолжают эвакуировать.

Ранее сообщалось, что на борту самолета рейса Санкт-Петербург — Москва мужчина в состоянии алкогольного опьянения заведомо ложно доложил бортпроводнику, что проводит с собой бомбу. По итогу никаких взрывных устройств обнаружено не было. Теперь горожанина будут судить, ему грозит до пяти лет лишения свободы.