Закон об уравнивании налога на машино-место приняли в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрели и приняли в окончательно чтении закон об уравнивании налога на машино-место. Теперь нагрузка на владельцев указанных объектов будет распределяться равномерно.

До этого равные объекты могли облагаться налогом по разной ставке. Теперь «переплата» за прошедшие два года будет обязана вернуться автовладельцам. Таким образом, предполагается, что новая система будет лучше принята местными водителями.

В настоящее время все документы по принятому закону направили на подписание губернатору города, пишет ЗАКС.Ру. Позднее материалы будут обнародованы.

При этом уточняется, что действие закона будет распространяться на правоотношения, которые произошли с 1 января 2020 года и позднее. Старые ситуации рассматриваться не будут.

Ранее сообщалось, что россиян могут обязать платить налоги за пределами РФ.