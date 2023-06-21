Закон об уравнивании налога на машино-место приняли в Петербурге

Закон об уравнивании налога на машино-место приняли в Петербурге
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрели и приняли в окончательно чтении закон об уравнивании налога на машино-место. Теперь нагрузка на владельцев указанных объектов будет распределяться равномерно.

До этого равные объекты могли облагаться налогом по разной ставке. Теперь «переплата» за прошедшие два года будет обязана вернуться автовладельцам. Таким образом, предполагается, что новая система будет лучше принята местными водителями.

В настоящее время все документы по принятому закону направили на подписание губернатору города, пишет ЗАКС.Ру. Позднее материалы будут обнародованы.

При этом уточняется, что действие закона будет распространяться на правоотношения, которые произошли с 1 января 2020 года и позднее. Старые ситуации рассматриваться не будут.

Ранее сообщалось, что россиян могут обязать платить налоги за пределами РФ.

заксобрание налоги петербург


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Закон об уравнивании налога на машино-место приняли в Петербурге
В Петербург официально начали поставлять автомобили Honda
Госстройнадзор разрешил построить школу и детсады в Петербурге
Маршруты автобусов Петербурга изменят на время военно-морского салона
В Петербурге Ford сбил ехавшую на «красный» скейтбордистку
Петербуржцы высказались против возвращения скандальных баров на Думскую
Петербурженка пожаловалась полиции на жителей Молдавии за махинации с посудой
Петербургскому театру запретили использовать песню Цоя