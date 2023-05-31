Уехавших из страны россиян обяжут платить налоги

В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, который подразумевает налог для уехавших из страны россиян. Правительство Российской Федерации внесло в государственную думу поправку в налоговое законодательство. Речь идёт о тех россиянах, которые уехали из страны и утратили налоговое резидентство, но при этом продолжает работать удалённо.

Говорят, что россиян, которые устроены в штат, и зарабатывают при этом свыше 5 000 000 руб. за год, могут обязать платить налоги по ставке 13 — 15% , при этом для них нововведения могут уже начать действовать с 2024 г. Что касается тех, кто является фрилансером, то закон для них будет действует 2025 г.

Соответствующий документ появился в электронной базе данных государственной думы. На данный момент неизвестно, планируется ли как либо дорабатывать законопроект, также как и не сообщается, когда он будет окончательно принят.