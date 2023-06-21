Выпускников вузов хотят принимать на работу в Петербурге без испытательного срока

Выпускников вузов хотят принимать на работу в Петербурге без испытательного срока
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В Санкт-Петербурге Законодательное собрание в среду, 21 июня, в первом чтении одобрило проект инициативы по увеличению срока моратория на обязательные испытания при приеме на первую работу для выпускников вузов. Предлагается, что срок программы продлят с одго года до двух.

Петербургские депутат просят в пользу студентов изменить Трудовой кодекс России. Раньше от испытательного срока выпускники освобождались в том случае, если с момента окончания обучения в вузе прошло менее года. Теперь срок могут расширить до двух лет.

Причина корректировки, оказалась в волнении за молодых людей, которых после университета могут призвать на срочную службу в армию. После этого они уже лишаются права отсрочки при приеме на первую работу, пишет ЗАКС.Ру.

Пока за увеличение срока высказали 39 депутатов. Во втором чтении должны будут рассмотреть уточненный список ситуаций, когда может быть полезна отсрочка на два года. Тему вновь обсудят через два месяца.

Ранее сообщалось, что для российских университетов могут утвердить KPI. Такое предложение внес президент РФ Владимир Путин.

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