ТЦ возле «Лахта Центра» переделали в бизнес-помещение

В Санкт-Петербурге на Лахтинском проспекте провели масштабную модернизацию торгового центра «Аура». ТЦ превратили в новый бизнес-центр.

Реконструкцию провело бизнес-направление по управлению активами коммерческой недвижимости «МТЛ. Управление активами». ТЦ переделали в общественно-деловой центр «Новая аура», что свойственно специфике деятельности ответственной организации.

Как сообщает NWPress, заполняемость точки ожидают увидеть на показателях с 60% до 75%. Позднее уровень поднимут до 100%. К такому хотят прийти уже через восемь-девять месяцев. Об этом рассказал партнер «БестЪ. Коммерческая недвижимость» Станислав Ступников.

Уточняется, что в центре «Новая аура» оборудовали не только офисный блок, но и ритейл-зону в виде шоурумов и магазинов. Также здесь действуют комплекс общественного питания и выставочное пространство для проведения различных мероприятий и киносъемок.