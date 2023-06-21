В Госдуме поддержали проект о беспрепятственном доступе провайдеров к домам

В России прошло расширенное заседании ИТ-комитета Государственной Думы. На нем политики обсудили развитие интернета для улучшения качества жизни россиян.

Было рассмотрено предложение о безвозмездном размещении в многоквартирных домах (МКД) сетей связи и доступе к ним операторов связи. Комитет Госдумы такую идею поддержал.

Граждане уже давно ждут, когда такое решение будет окончательно утверждено. Введение обсуждают шестой год. Теперь законопроект единогласно поддержан членами комитет и рекомендован к принятию Госдумой в первом чтении. Об этом написал один из авторов проекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Закон откроет для россиян доступ к информации и упорядочит систему проведения интернета в многоквартирные дома. Поправки вносятся в закон «О связи» и в Жилищный кодекс.

Нововведение должно затронуть все города России, включая Санкт-Петербург. Здесь в ближайшее время, если закон примут, интернет начнет работать еще лучше, чем это происходит сейчас.

Напомним, что в настоящее время совершенствованием сети по городу занимается Мегафон. Сейчас специалисты компании уже увеличили емкость сети LTE в самом крупном по численности населения районе Петербурга – Приморском.