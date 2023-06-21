Мегафон улучшил интернет в Приморской районе

МегаФон увеличил емкость сети LTE в самом крупном по численности населения районе Петербурга – Приморском, где проживает порядка 700 тысяч человек. Теперь абонентам компании как в жилых массивах района, так и в зонах отдыха на берегу Финского залива доступны более высокие скорости мобильного интернета.

Как сообщили в компании технические специалисты обновили четверть своей инфраструктуры в самом густонаселенном районе Северной столицы, построив новые объекты связи и расширив частотный спектр в сети LTE на существующих базовых станциях. В зону улучшений попали крупные жилые комплексы, промышленные территории, торговые центры и места отдыха, например, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, где в летний сезон значительно увеличивается трафик мобильного интернета. Модернизация помогла перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество предоставляемых мобильных услуг и дать абонентам в локациях доступ к более высоким 4G-скоростям.

«Приморский район – важная территориальная единица на карте Петербурга, в нем сконцентрировано большое количество активных абонентов. Наша задача – предоставить каждому из них качественные услуги связи для комфортного пользования цифровыми сервисами. Мы постоянно работаем над развитием связи, чтобы даже в часы пиковой нагрузки пользователи были уверены в надежности сети и могли стримить с отдыха, готовиться онлайн к сессии или проводить совещание по сети из любой точки города», – отмечает Максим Токаренко, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.