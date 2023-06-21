Из Генплана Петербурга убирают кладбища и пляжи

Из Генплана Петербурга убирают кладбища и пляжи
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В Санкт-Петербурге обсудили корректировки в новый генеральный план. Закон, сокращающий список объектов регионального значения, которые должны отображаться в документе, был принят в первом чтении депутатами Законодательного собрания северной столицы в среду, 21 июня.

Из генплана могут пропасть крематории, пляжи, причалы, кладбища, разноуровневые пешеходные переходы и ряд других объектов. Дело в том, что некоторые из участков просто нет необходимости выделять отдельными значками. Например, кладбища и так обозначены целой зоной.

Лишнее хотят убрать из генплана, чтобы не захламлять его ненужными значками. Необходимая работа уже проводится на уровне проекта планировки территории. С поправками работа над генпланом будет более быстрой и гибкой. Об этом высказался депутат представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, пишет dp.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания Петербурга обсудили регулирование движения электросамокатов по городу.

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