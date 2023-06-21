В Петербурге обсудили регулирование движения электросамокатов

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания обсудили регулирование использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Политиков продолжают беспокоить пользователи электросамокатов, которые могут вредить другим участникам движения.

Следственное управление по городу направляло Заксобранию письмо, из которого следует, что правоохранители обеспокоены ситуацией с электросамокатами. Пока в городе происшествия с участием такого транспорта случаются регулярно, а вот положительной динамики не наблюдалось.

Сейчас предлагается запретить езду на электросамокатах по улицам Петербурга. Единственное исключение — специально отведенные для этого места. Об этом рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Также еще одной проблемой оказалось то, что многие пользователи просто бросают электросамокаты посреди города. Транспорт мешает передвижению пешеходов по узким улицам. Вопрос о решении нюансов остается открытым.

Ранее сообщалось, что россияне высказались по поводу новых ограничений, которые ввели для электросамокатеров.