В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погодных условий

В Петербурге в пятницу, 23 июня, ожидается усиление ветра, гроза и даже град. Спасатели предупредили горожан об опасности, из-за чего следует проявлять особую осторожность, находясь на улице.

В Петербурге в пятницу, 23 июня, ожидается не самая «летная» погода. Как сообщили в пресс-службе петербургского отделения МЧС, в конце рабочей неделю город также решил отдохнуть от жары и охладиться градом, ливнями и грозами.

«…Но информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 23 июня в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, грозы, местами ливни, град», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Особую осторожность стоит проявлять автомобилистам и пешеходам, так как на дорогах высока вероятность попасть в ДТП.

Напомним также, что в городе вводится «желтый» уровень погодной опасности. Буйство стихии ожидается с 15 часов до 19 часов 22 июня, а также до 18 часов 23 июня.