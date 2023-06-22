Японцы опровергли информацию об официальных поставках Honda в Россию

Компания Honda больше не поставляет свои автомобили в Россию, подчеркнули в компании. Продаваемые в стране машины ввозятся из Китая.

Японцы не признали компанию «Мотор-плейс» официальным дистрибьютером своей продукции в России. Как сообщает издание «110км», компания Honda подчеркнула, что прекратила «прямо» продавать свою продукцию в России еще в марте 2022 года.

Новые объяснения от японцев потребовались из-за того, что ранее сообщалось об открытии официального дилерского центра Honda в Петербурге. Компания «Мотор-плейс» называет себя «официальным субдистрибьютором», привозя автомобили из Китая. Такие особенность накладывают определенный «шарм» на модельный ряд машин.

В Петербурге представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (пятого и шестого поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey.