Медведев вспомнил про казнь четвертованием из-за метафоры польского лидера

Дмитрий Медведев разразился красочными оскорблениями в адрес польского лидера, который сравнил Россию с напавшим на человека бешеным зверем. В ход пошли красноречивые «мразь» и «говно». Не обошлось и без упоминаний казни.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посвятил свой новый пост в Telegram польскому президенту Анджею Дуде. Красноречивому политику не понравилось, что «польская мразь по имени «дуда»» сравнил Россию с бешеным зверем.

Медведев отметил, что в настоящий момент нет смысла вести переговоры с «такими ублюдками». При этом тратить патроны «на такое говно» тоже жалко.

«В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», — закончил свою красочную речь Медведев.

Ранее стало известно, что против иностранных перевозчиков в России могут принять меры из-за разлада с Польшей.