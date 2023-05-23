Против польских перевозчиков в России могут принять меры из-за разлада с Польшей

Депутаты Госдумы Российской Федерации предложили принять меры против польских автомобильных перевозчиков. Причина потенциальных санкций — недружественные отношения с Польшей.

Указанная страна сейчас ведет антироссийскую политику. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение может лишить поляков сразу 8,5 миллиарда евро. Ущерб будет нанесен за счет уменьшения количества доходов, которые Польша получает за счет России.

Польских автомобильных перевозчиков могут полностью исключить из системы передвижения по России. Об этом рассказали в пресс-службе Госдумы России. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Отдельно Правительству РФ предложили запретить заправку топливом машин польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам. Стоимость заправки могут установить на уровне цен Европейского союза.