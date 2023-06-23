МИД ответил на одиннадцатый пакет санкций ЕС очередным запретом

МИД ответил на одиннадцатый пакет санкций ЕС очередным запретом
Фото: Baltphoto

Очередные европейские санкции споткнулись об запрет МИД России. В ведомстве решили закрыть въезд в Россию для представителей европейских стран.

Одиннадцатый пакет непрекращающихся санкций от Европейского союза получил ответ от Министерства иностранных дел России. В ведомстве запретили въезд в страну для представителей недружественных стран.

«Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве», — указано в официальном заявлении МИД России.

Кроме того, ограничения коснутся парламентариев европейских стран, «продвигающих конфронтационную повестку с Россией».

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев вспомнил про казнь четвертованием из-за метафоры польского лидера.

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