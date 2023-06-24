В Кронштадте стартовал предпоследний день военно-морского салона

В субботу, 24 июня, в Санкт-Петербурге проходит предпоследний день XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023). В этот день посетить торжественные мероприятия в Кронштадте смогут все желающие, а не только участники-эксперты.

В начавшиеся выходные, 24 и 25 июня, в рамках МВМС-2023 для петербуржцев и гостей северной столицы запланированы как научно-деловые и демонстрационные события, так и культурно-массовые мероприятия.

Для участников проведут детскую парусную регату и выступление пилотажной группы «Стрижи». Также гости салона смогут ознакомиться к некоторыми кораблями, которые пришвартовали к гавани. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург из-за проведения военно-морского салона изменена схема движения общественного транспорта.