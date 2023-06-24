Власти назвали обстановку в Петербурге спокойной и контролируемой

В Санкт-Петербурге, по данным на субботу, 24 июня, продолжают действовать усиленные меры безопасности. По словам городских властей, обстановка в городе на Неве остается спокойной и контролируемой.

За ситуацией по городу регулярно следят ответственные службы.

«Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании Вагнер-центра, не оказывают влияния на жизнь города», — рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга

Губернатор города отметил, что все меры безопасности в северной столице реализуются с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 октября 2022 года (уровень базовой готовности). Также глава Петербурге постоянно находится на связи с руководителями силовых структур города, чтобы контролировать происходящее.

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин провел встречу с военкорами.