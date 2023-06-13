Путин встретился с военкорами: главное из обсуждения Украины и СВО

Во вторник, 13 июня, прошла встреча президента Российской Федерации с военными корреспондентами. Владимир Путин высказался про запад, новую волну мобилизации и планы по ведению специальной военной операции (СВО) на Украине.

СВО продолжается. Только за последнюю неделю контракты на службу подписали порядка 9,5 тысячи человек. Разбираем, что президент России думает по поводу происходящего в стране.

Почему конфликтуем с Украиной?

Потому что нормальных отношений между ней и Россией не было. По словам Владимира Путина, конфликта удалось бы избежать даже без создания союзного государства, если бы в Украине демонстрировали человеческие отношения.

Президент напомнил, что сейчас и с Белоруссией у РФ много спорных вопросов. При этом об СВО там не может идти и речи, поскольку все решается спокойно: обе стороны в этом заинтересованы, чего нельзя сказать про Украину.

Дойдут ли российские войска до Киева?

По словам президента РФ, у Киева бойцы уже были. Там даже удалось договориться о решении всех проблем мирным путем, но позднее украинские власти выкинули получившийся договор.

Что будет дальше, пока сам президент не смог объяснить. Вопрос о том, вернутся ли русские к границам Киева, остается открытым.

На власти Украины должны влиять сами жители

По словам президента, Украину можно принять такой, какая она есть, при этом неуважение русские терпеть не намерены. Поэтому жителей исторических территорий России просят повлиять на политическое руководство, чтобы то начало выстраивать нормальные отношения с РФ.

Планы на границы СВО

Территориальные границы спецоперации будут зависеть от потенциала контрнаступления ВСУ. У России есть планы разного характера, но решения будут приниматься уже по ситуации.

Будущие удары по Украине

По целям на Украине, по словам Владимира Путина, Россия должна продолжить бить крайне избирательно. «Лупить» по жилым кварталам, как «придурки», никто не собирается, привели слова президента в РИА Новости.

Путин напомнил, что наносить удары по Украине начали 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. За ним, по данным СКР, стоят киевские власти и спецслужбы. После таких действий с их стороны наши удары были обоснованы. Дальше решения продолжат принимать избирательно.

Запад — загнивающее

Владимир Путин назвал западные страны затухающими нациями. У них нет пассионарности, а вот у России она имеется. Поэтому в нашей стране и продолжают отстаивать свои интересы любой ценой.

Соцгарантии для бойцов СВО

В разговоре о социальных гарантиях для участников специальной военной операции Владимир Путин заявил, что в соответствующем законе требуются корректировки. Было отмечено, что нужно подправить «кое-что», но конкретные изменения пока не обсуждались.

Также на встрече с военкорами Владимир Путин прокомментировал планы по мобилизации и отправку срочников в зоны проведения специальной военной операции.