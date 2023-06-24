Дорогу напротив въезда на Книжную ярмарку перекрыли в Петербурге из-за прорыва трубы

В Санкт-Петербурге в субботу, 24 июня, ограничено движение по дороге напротив въезда на Книжную ярмарку из-за прорыва трубы. На улице Ткачей возле жилого дома случилось вытекание из объектов системы снабжения, трасса залита водой.

На перекрытие дороги пожаловались сами петербуржцы в своих социальных сетях. В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердили, что вытекание по указанному адресу действительно произошло.

Отмечается, что на место происшествия уже прибыла бригада предприятия. Сейчас на участке ведутся работы, но всех абонентов уже обеспечили услугами холодного водоснабжения, пока перебоев не фиксируется.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 24 июня возле жилого дома по улице Ярослава Гашека прорвало водопровод из-за аварии на объекте систем водоснабжения.