Путин подписал закон о задержании на месяц за нарушение режима военного положения

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, подписал закон, по которому граждан РФ смогут задерживать на 30 суток в том случае, если они нарушат режим при военном положении. Корректировки внесены в КоАП.

Изменения коснулись части первой статьи 3.9 КоАП «Административный арест». Также добавилась статья 20.51 «Нарушение режима военного положения». Соответствующий подписанный президентом закон уже опубликован в открытом доступе на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, за несоблюдение норм по закону «О военном положении» будет грозить штраф до тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток. Такие условия будут применяться, когда в правонарушения не содержат уголовно наказуемого деяния.

Для должностных лиц размер штрафа оказался в два раза больше и составил две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что происходит по России в субботу, 24 июня.