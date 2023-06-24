Губернатор Воронежской области заявил о последствиях пожара на нефтебазе

На нефтебазе в Воронежской области случился серьезный пожар. Возгорание в центре региона на улице Димитрова тушили почти 100 человек.

В настоящее время специалисты работают над устранением всех последствий случившегося. Происшествие уже прокомментировал глава Воронежской области Александр Гусев. Чиновник попытался успокоить местных водителей, чтобы те не разводили панику.

Как сообщает Табло, Гусев заверил, что в регионе запаса топлива вполне достаточно, несмотря на мощный пожар на нефтебазе. При этом уточняется, что на объекте случилась разгерметизация резервуара с нефтепродуктами объемом в пять тонн.

Глава региона в своих социальных сетях отметил, что выход из строя нефтебазы на улицы Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в области. Ажиотаж на заправках сейчас всеми силами стараются сбить.