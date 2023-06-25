Ночью на станции метро «Автово» в Петербурге разбили стекло вагона

В Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 июня на станции метро «Автово» разбили стекло вагона. В указанный период подземный транспорт в городе на Неве работал круглосуточно, так как в северной столице проходил праздник выпускников «Алые паруса».

Когда стекло вагона разбили, с поезда всех пришлось высадить. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы случившегося в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Пока неизвестно, кто именно был задействован в происшествии. Пользователи сети предполагают, что разбить стекло мог кто-то из участников прошедшего фестиваля. При этом подтверждения такому пока нет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с субботы, 24 июня, закрыли на ремонт станцию метро «Пионерская». До 22 августа она будет недоступна на вход и на выход.