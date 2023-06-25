Тело второго из трех пропавших в Приморье детей нашли в реке

В Приморском крае в субботу, 24 июня, пропали три малолетних ребенка. В настоящее время двоих детей уже нашли погибшими.

Тело второго ребенка обнаружили спасатели. Установлено, что мальчик утонул при спасении тонущего товарища на реке. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Приморскому краю.

Сейчас продолжается поиск последнего ребенка. Пока отыскать его не удалось, но активные работы в этом направлении продолжаются.

Напомним, что накануне днем три мальчика и одна девочка ушли купаться на реку Арсеньевка без сопровождения взрослых. Один из детей начал тонуть, тогда за ним на помощь в воду залезли остальные дети. Их снесло течением, а тонувший мальчик все же смог выбраться. Ребенок зацепился за корягу и вылез на берег. Позднее он же и сообщил обо все случившемся.

В Приморье уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге утонул ребенок из-за опасных ныряний на Октябрьской набережной.