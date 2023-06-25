Тело второго из трех пропавших в Приморье детей нашли в реке

Тело второго из трех пропавших в Приморье детей нашли в реке
Фото: Baltphoto

В Приморском крае в субботу, 24 июня, пропали три малолетних ребенка. В настоящее время двоих детей уже нашли погибшими.

Тело второго ребенка обнаружили спасатели. Установлено, что мальчик утонул при спасении тонущего товарища на реке. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Приморскому краю.

Сейчас продолжается поиск последнего ребенка. Пока отыскать его не удалось, но активные работы в этом направлении продолжаются.

Напомним, что накануне днем три мальчика и одна девочка ушли купаться на реку Арсеньевка без сопровождения взрослых. Один из детей начал тонуть, тогда за ним на помощь в воду залезли остальные дети. Их снесло течением, а тонувший мальчик все же смог выбраться. Ребенок зацепился за корягу и вылез на берег. Позднее он же и сообщил обо все случившемся.

В Приморье уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге утонул ребенок из-за опасных ныряний на Октябрьской набережной.

мчс приморье утонул ребенок


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Тело второго из трех пропавших в Приморье детей нашли в реке
«Стрижи»‎ в рамках МВМС-2023 не взлетели над Петербургом
На трассе М-4 «Дон» налажено движение
Автобусные туры на курорты юга России скоро возобновят
«Алые паруса» в Петербурге посетили больше 1,2 миллиона россиян
Владимир Путин подписал новые законы о службе в ВС РФ
ЦБ РФ рассказал о режиме работы банков и биржи
М-5 «Урал» и М-2 «Крым» открыты для движения