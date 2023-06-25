Эксперт Глазков рассказал о плюсах и минусах цифрового рубля

Эксперт Глазков рассказал о плюсах и минусах цифрового рубля
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В России в ближайшее время могут ввести в обороты цифровой рубль. Предполагается, что с его помощью гражданам удастся осуществлять все переводы без комиссий. При этом стоит ожидать и потерь: кешбэка не будет.

Ситуацию с нововведением прокомментировал эксперт финансового рынка Максим Глазков. По его словам, отсутствие комиссии поможет серьезно экономить. Несмотря на это, существенным минусом станет то, что не удастся заработать на процентах с остатка по счету или получить кешбэк, пишет URA.RU.

После завершения всех тестирований цифровой рубль должен будет начать использоваться повсеместно. Пока не стоит ожидать, что он полностью заменит привычные наличные и безналичные расчеты, но он точно должен быть удачным дополнением к ним.

Ранее сообщалось, что курс валют по России возвращается к прежним показателям после резкого скачка в субботу, 24 июня.

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