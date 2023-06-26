Гром и ливень «атаковали» юг Петербурга

Гром и ливень &#171;атаковали&#187; юг Петербурга
Фото: скриншот "Яндекс.Погода"

В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погодных условий в понедельник, 26 июня. Гроза уже начала «наползать» на южные районы города.

Петербуржцев в очередной раз предупредили, что в понедельник, 26 июня, в городе на Неве ожидается ухудшение погодных условий.

«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 26 июня в Санкт-Петербурге ожидаются грозы, ливни, град», — отмечают в петербургском отделении МЧС.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», гроза уже бушует в южных районах города. Гром, ливень и град обрушились на Красносельский, Пушкинский, Кировский и Фрунзенский районы. Непогода приближается к центральной части Петербурга.

Ранее горожан предупредили, что та же неблагоприятная ситуация с погодой ожидается и во вторник, 27 июня.

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