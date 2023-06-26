В Петербурге выдали разрешение на строительство Южной широтной магистрали

В Петербурге выдали разрешение на строительство Южной широтной магистрали
Фото: Baltphoto

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство участка Южной широтной магистрали в Пушкинском районе. Часть дороги проложат от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) выдала разрешение на строительство первого этапа Южной широтной магистрали. Работы будет выполнять АО «ВАД» почти за 21 млрд рублей.

Согласно проекту, строительство новой дороги начнется от Сарицкой улицы и протянется до развязки с Петербургским шоссе. Протяженность проектируемого участка составит 728 метров и будет включать путепровод через железнодорожные пути Балтийского направления.

Завершить работы планируется до января 2026 года.

Ранее стало известно, что в Петербурге продлят проспект Ветеранов. Дорога протянется от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.

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