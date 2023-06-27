Петербуржцам закроют проезд по КАД в день Главного военно-морского парада

Петербуржцам закроют проезд по КАД в день Главного военно-морского парада
Фото: Baltphoto

В Петербурге 30 июня будет закрыт проезд по части КАД на дамбе. Ограничения связаны с проведением в этот день Главного военно-морского парада.

В Главного военно-морского парада, 30 июня, с 7:00 до 17:00 будет закрыт проезд по дамбе в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«…Проезд по участку КАД от транспортной развязки на пересечении с дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до развязки на пересечении с Приморским шоссе, с 117-го по 141-й километр, будет невозможен», — указано в сообщении.

При этом жители Кронштадта смогут проехать по дороге по пропускам. Участок также доступен для городского транспорта, а также машин МЧС, скорой помощи и других служб.

Ранее стало известно, что корабли с МВМС примут участие в Главном военно-морском параде.

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