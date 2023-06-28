Суд Латвии посчитал ограничение высшего образование на русском противоречащим конституции

Суд Латвии посчитал ограничение высшего образование на русском противоречащим конституции
Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Конституционный суд Латвии установил, что закон, ограничивающий высшее образование на русском языке, противоречит конституции страны. В старом времени вопрос будет пересмотрен.

По итогам судебного заседания парламент обязали будет доработать закон. Крайний срок выполнения работ и внесения всех необходимых корректировок установили до 1 июля 2024 года, пишут РИА Новости.

Если до этого момента закон об ограничении высшего образования на русском языке не будет переделан так, чтобы он больше не противоречил главному закону страны, он просто утратит свою силу. Пока неизвестно, что именно будут менять в документе, решение обсуждается.

Ранее сообщалось, что Эстония, в противоречие Латвии, продолжит выдавать гуманитарные и семейные визы гражданам Российской Федерации. В Латвии же даже от них было принято решение отказаться.

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