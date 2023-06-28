Пользователи МТС по России массово не могут звонить и выходить в интернет

Пользователи МТС в нескольких регионах России заметили серьезные неполадки со связью. Проблемы уже зафиксировали в Саратове, Оренбурге, Самаре и некоторых других городах.

Как сообщают местные жители gazeta.spb, сейчас частично просто нет возможности позвонить или зайти в интернет. Также недоступна отправка сообщений. Сотовый оператор подтвердил проблемы со связью по Поволжью.

Небольшие проблемы со связью начались еще с утра, но сразу неполадки устранены не были. По итогу к вечеру ситуация только ухудшилась: оператор практически полностью перестал работать.

В настоящее время выясняется, с чем именно связаны неполадки в работе МТС. Салоны связи оператора переполнены, но разобраться с проблемами пока так и не удается, вопрос остается открытым.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году хотят подключить к высокоскоростному интернету.