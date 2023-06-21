Россиян хотят подключить к гигабитному интернету к 2035 году

Министерство цифрового развития России планирует обеспечить около 90% граждан гигабитным подключением к интернету. Такое улучшение должны провернуть уже к 2035 году.

Такое недискриминационный доступ в интернет позволит оператором обеспечивать многоквартирные дома при безвозмездной аренде. Вырученные средства можно будет направить в качестве инвестиций на развитие других проектов.

Руководитель ведомства Максут Шадаев назвал такие цели амбициозными, но осуществимыми. Об этом чиновник рассказал во время своего выступления на расширенном заседании Государственной думы, пишет ТАСС.

Также отмечается, что такая программа модернизации интернета будет требовать изначально серьезного капиталовложения. Деньги на нее могут выделить операторы, которые вполне сами и должны быть заинтересованы в ней. Для операторов сейчас улучшение качества интернета находится в числе приоритетных задач.

Напомним, что в Приморском районе Санкт-Петербурга увеличили емкость сети LTE. Самым крупным по численности населения участком города на Неве активно занимается Мегафон. Теперь горожане могут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости даже в зонах отдыха.