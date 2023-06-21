Россиян хотят подключить к гигабитному интернету к 2035 году

Россиян хотят подключить к гигабитному интернету к 2035 году
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Министерство цифрового развития России планирует обеспечить около 90% граждан гигабитным подключением к интернету. Такое улучшение должны провернуть уже к 2035 году.

Такое недискриминационный доступ в интернет позволит оператором обеспечивать многоквартирные дома при безвозмездной аренде. Вырученные средства можно будет направить в качестве инвестиций на развитие других проектов.

Руководитель ведомства Максут Шадаев назвал такие цели амбициозными, но осуществимыми. Об этом чиновник рассказал во время своего выступления на расширенном заседании Государственной думы, пишет ТАСС.

Также отмечается, что такая программа модернизации интернета будет требовать изначально серьезного капиталовложения. Деньги на нее могут выделить операторы, которые вполне сами и должны быть заинтересованы в ней. Для операторов сейчас улучшение качества интернета находится в числе приоритетных задач.

Напомним, что в Приморском районе Санкт-Петербурга увеличили емкость сети LTE. Самым крупным по численности населения участком города на Неве активно занимается Мегафон. Теперь горожане могут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости даже в зонах отдыха.

интернет минцифры петербург


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян хотят подключить к гигабитному интернету к 2035 году
ТЦ возле «Лахта Центра» переделали в бизнес-помещение
Мегафон улучшил интернет в Приморской районе
В Петербурге ремонтники взялись за фасад «Чернышевской»
В Пулково нашли контрабандные Cartier и Bvlgari из Дубая
В Петербурге задержали запускавших дрон у охраняемого объекта граждан
Ответственность за утилизацию упаковки хотят переложить на производителя товара
Хедлайнером фестиваля «Русский рок в Гатчине!» станет группа ПИЛОТ